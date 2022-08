MAIUSPALA ⟩ Eestis vähelevinud kosmoseõied täidavad aia suhkurmagusa aroomiga

Ruske kosmose (Cosmos atrosanguineus) tumepunasest kastanipruunini varieeruvad õied lõhnavad vanilje ja šokolaadi järele. Inglise keeles on lille nimeks šokolaadikosmos - chocolate cosmos. Euroopas juba tükk aega populaarne taim on jõudnud viimastel aastatel meiegi aiaäridesse ja aedadesse.

Maaelu kirjutab, et kosmostel on lihtsad kakraõied (kollastest putkõitest südamikku ümbritsevad roosad, valged, punased või lillakad keelõied, mille otsad on natuke sakilised) ja selle õrnad kahelisulgjad vastakuti asetsevad lehed meenutavad tilli omi. Eriti kaunilt mõjuvad kosmoseõied siis, kui tihedaks kasvanud pehme lehestikurohelus peenramulla ära varjab ning seetõttu ma neid väga hõredalt külvata või istutada ei soovita.

Suurde korvõieliste sugukonda kuuluvad kosmosed on pärit Kesk- ja Lõuna-Ameerikast. Perekonnas on umbes 25 liiki. Ruske kosmose lehestik on tume- või punakasroheline ja lopsakas. Lehed on 5-7 cm pikad ja sulgjad. Ruske kosmos õitseb juunist oktoobrini.