PILDID ⟩ Üks miljonist! Viljandis on müüa tükk maapealset paradiisi

Pakkumine koosneb kahest kinnistust – Saarse ja Tamme. Kinnistute suurus on kokku 2,6 hektarit. Kruntidelt leiab äsja valminud elumaja, saunad, tiigid ja aidad. Kogu see kaadervärk vahetab omanikku 279 000 euroga.

147,7-ruutmeetrise elumaja kahepoolsed klaasitud uksed avanevad sisehoovi. Tänavu valminud majas on kolm magamistuba, köök, elutuba, tehnoruum, kaks WC-d, kaks duširuumi ja puukerisega saun. Imetabane maja on ehitatud kunagise talli vundamendi peale. Kodusoojust jagab siin maasoojuspump, kuid on võimalus kütta ka puuküttel katlaga.