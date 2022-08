Teadlased avastasid üllatava faktori, mis sääski tõrjub või ligi meelitab

Uurimistööst joonistus välja, et teatud värvid meelitavad pinisevaid tiivulisi ligi, samas leidus ka värve, millest sääsed eemale hoidsid. Eriti meeldisid uurimistöös osalenud sääskedele punane, oranž, must ja tsüaansinine.

Riffelli sõnul küsitakse temalt alatasa, mida teha, et sääsed ei nõelaks. «Mul on kombeks öelda, et siin mängib rolli kolm faktorit, mis sääski ligi meelitab: hingeõhk, higi ja naha temperatuur. Selles uuringus leidsime neljanda faktori – värv. Sääskedele atraktiivsete värvide väljafiltreerimine, võib olla üks võimalus, kuidas sääsehammustusi vältida,» seletas professor.