On arusaadav, et leitsaku ajal kibelevad käed kastekannu kallale, et taimekestele juua anda. Tuleb siiski olla ettevaatlik ja taimi mitte üle kasta, kuna see on neile veel kahjulikum kui nädalane kuumalaine. Ärge kastke taimi iga päev. Aianduseksperdi Eveli Uibometsa sõnul on kuldreegel kasta harva, aga korralikult.