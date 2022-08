PILDID ⟩ Virtuaalkinnisvara: jõukate uus mängumaa, mida vormivad maailmakuulsad disainerid

Virtuaalkogukonna jaoks on loodud kokku 30 erinevat kinnistut. Loojate seast leiab sellised tuntud kunstnike nimed nagu Daniel Arsham, Misha Kahn, Andrés Reisinger, Alexis Christodolou ning disainistuudiod Six N Five ja Hard Architects.

Iga virtuaalkinnisvara originaalsust kinnitab selle NFT. Kryptoraha.ee kirjutab, et NFT ehk Non-Fungible Token on digitaalsete varade eriklass, mis esindab midagi unikaalset ning mida ei saa omavahel vahetada ega jagada väiksemateks väärtusteks nagu enamik valuutasid. Mitte kellegi NFT pole samasugune mis teistel, sest NFT’sid iseloomustavad nende ainulaadsed omadused, samuti nende autentsus. Seega on virtuaalhoone NFT omanik selle ainus legitiimne omanik ning potentsiaalsed koopiad on väärtusetud.