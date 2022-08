Planeerid eelarvet? Need nipid aitavad sul ootamatustega paremini toime tulla

«Et teha otsuseid oma finantsseisu parandamiseks, tuleb teada, milline on bilanss ehk jääk. Kas seda on praegu või on hoopis tekkinud ülekulu. Täpne arvestus aitab aru saada, kuidas edasi toimida,» selgitab Hakiainen.

Kui olukord on selge, tuleb koostada tegevusplaan

Tihtipeale näeme tegelikku eelarvepilti alles siis, kui kulud on kirja pandud. Välja joonistuvad kõik väiksemad ostud, mis suuremate ostude vahel märkamatuks jäävad. Samuti ilmnevad eelarves puudujäägid, näiteks pole kogutud midagi mustadeks päevadeks või pikema- või lühemaajaliseks eesmärgiks. Siinkohal tuleks hakata koostama tegevuskava, vaadates läbi, milliseid kulutusi on võimalik vähendada, et saavutada seatud eesmärk.

«Võimalik, et toitu tuleks osta vaid kord nädalas, et vältida igapäevaseid oste. Poodi on soovitav minna vajalike kaupade nimekirjaga või teha vastavad sisseostud hoopis internetis, et ostud oleksid läbimõeldud mitte emotsionaalsed. Iga ostu tuleks vaadelda kui investeeringut oma heaolusse. Näiteks analüüsime, kumb ostudest – kas kohupiim või kompvekid – on investeering meie tervisesse. Samuti aitab, kui osta vaid olulisimat, milleta hakkama ei saa. Seda oskust on võimalik õppida. Näiteks kassas leiame oma korvist üks-kaks asja, millest võime loobuda, ja eemaldame need ostukorvist. Ostame uue asja alles siis, kui oleme teise ära visanud,» räägib Hakiainen.