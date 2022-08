MEISTER SOOVITAB ⟩ Kuidas leida endale see õige kohvisort

Mida peaks iga inimene enne kohvioa ostmist teadma?

Kaupluses kohviriiuli ees seistes ja huvi pakkuvat kohvipakki uurides võiks tähelepanu pöörata, millal on kohvi röstitud ehk kui värske või vana röst on. Kui tegu on juba üle poole aasta vana tootega, siis tasuks pigem värskemat valida. Ideaalis võiks vaadata kuni kolme kuu vanust rösti, siis on kohv oma parimas eas ning omadused ja maitsenüansid pole veel kaduma hakanud.

Poes leidub väga suurtes valikutest erineval röstitasemel kohviube? Millist neist eelistada?

Milline röstiaste sobib inimesele kõige rohkem on väga individuaalne ja ka ajas muutuv. Igal juhul soovitan proovida erinevaid röste, et leida see õige enda jaoks ja aeg-ajalt oma lemmikkohvi kõrvale midagi uut proovida. Parim koht uute kohvide maitsmiseks on kohvifestival, kus saab tutvuda erinevate kohvidega. Lisaks selgitavad eksperdid erinevaid maitsenüansse.

Kui palju sõltub kohvioa headus selle hinnaklassist?