Vana külmik külvas Tartu majapidamises segadust

Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et vana külmiku sulatamise tagajärjel on kodumasin tõesti veidi suitsu eritanud, kuid põlenguohtu ei avastatud. Edasise ohutuse huvides lülitasid päästjad külmiku siiski elektrivõrgust välja ning viisid elanikule läbi tuleohutusalase selgitustöö.

Külmkappide kasutuseaks loetakse keskmiselt 10–20 aastat. Mida vanem külmik, seda keerulisem ning kallim on selle parandus. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti elektriõnnetuste statistika näitab, et oht on suurim kõige turvalisemas paigas – kodus. 80 protsenti elektriõnnetustest toimub kodus ja iga viies juhtub väikelastega.