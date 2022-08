PILDID ⟩ Nii nunnu! Tartumaal ootab imeline perekodu uut omanikku

Elumaja puhul on tegu kunagise Savimäe külakooliga, mille omanikud on armsaks perekoduks renoveerinud. Majas on kaks suuremat tuba, millest üks on väljaehitamata majaosa ja teine on elutuba. Lisaks on siin veel magamistuba, köök, tualett ja kelder. Majal on teise korruse väljaehitamise võimalus.