Briti kunstnik Monsby eelistab jääda anonüümseks. Londons tegutsev disainer lööb laineid oma väga omapärase tootega, milleks on inglisekeelselt Boner Lamp ehk eesti keeles erektsiooni lamp. Tõeliselt pilkupüüdev ja kahemõtteline valgusti on veebiavarused kihama pannud. Leitakse, et toode on geniaalne ning isegi humoorikas, kuid leidub ka neid, kelle meelest on tegu äärmiselt nilbe tootega.

Näiteks kirjutab Marisela Gonzales Twitteris, et see on ehe näide sellest, kui meesterahval tärkab peas «geniaalne» idee. Samas leiab kasutaja PillowyZeal, et tegemist on suurepärase multifunktsionaalse tootega. Siinkohal tasub mainida, et lambil on siiski vaid üks funktsioon – valgustamine.