Ukraina arhitektide kaval plaan koolid, haiglad ja kodud kiiresti üles ehitada

Koolihoone projekt kannab nime Revival. Alusprojekt mahutab 176 õpilast ning on valmistatud alumiiniumist. Mooduleid saab kohandada, liita, lahutada, juurde tuua ja ära võtta, kõike vastavalt vajadusele.

Koolimaja moodustavad moodulid on üheksa meetrit pikad, kuus meetrit laiad nind kolm meetrit kõrged. Neid saab, nagu mainitud, omavahel liita, et moodustuks suurem ruum. Igas taolises moodulis hakkavad olema õppehoonele omased ruumid, nagu näiteks klassi-, spordi-, duširuumid või hoopis söökla. Meediaga jagatud eskiisidel on näha õppehoone, mida kaunistavad Ukraina lipu värvid.