Sisekujundaja sõnul on vannitoast saanud eestimaalaste jaoks püha koht

«Tõenäoliselt on sellisele muutusele omajagu kaasa aidanud hotellid ja spaakeskused, mida külastades inimesed näevad kaunilt kujundatud ja plaaditud interjööriga ning praktilise ja kvaliteetse santehnikaga pesuruume. Kindlasti on mänginud oma rolli ka ühiskonnast tingitud olukord, kus oleme pidanud palju aega koduses keskkonnas veetma, ning tahame spaades kättesaadavad mugavused ka oma koju luua. Ka on kättesaadavad erinevad ajakirjad ja veebikeskkonnad, kust inimesed ammutavad inspiratsiooni. See kõik on andnud tõuke sisustada koduseid vannitubasid maitsekalt. Praegusel ajal otsivadki koduomanikud julgelt eri võimalusi, kuidas oma vannitubasid omanäoliseks muuta ja disainida,» ütleb sisekujundaja Triinu Aruoja.