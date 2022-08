PILDID ⟩ Linnakärast eemale! Pärnumaal müüakse oma kandi pilgupüüdjat

Kinnistult leiab kahekorruselise 145 ruutmeetrise elumaja ja külalistemajaks kohandatud kõrvalhoone. Lisaks kahele majale leiab siit 1936. aastal valminud 104,7-ruutmeetrise aida, kolm puukuuri ja 14-ruutmeetrise keldri. Kõik see on müügis 320 000 euroga.

Imetabase kodu esimeselt korruselt leidab avara elutoa, köögi, söögitoa, WC ja tehnoruumi. Korrus ülevalpool on kaks magamistuba, trepihall-raamatukogu, vannituba, garderoob.

Külalistemaja teisel korrusel on kahetoaline eluruum ühes duširuumi ja WC-ga. Esimeselt korruselt leiab meeste töötoa. Kõnealused kaks maja on täielikult renoveeritud. Peremees on kuldsete kätega mees ja pannud kogu hinge ja hea tunnetuse ja väga palju töötunde talukompleksi renoveerimisse.