PILDID ⟩ Viimsi kasvab! Rannapromenaadi servale kerkivad uued ägedad kortermajad

«Viimsis näeme selget uute korterite defitsiiti ning kahtlemata on see populaarseim Tallinna-lähedane elupiirkond,» sõnas Endoveri juhatuse liige Robert Laud. «Uusi kortereid on Viimsisse viimastel aastatel väga vähe juurde lisandunud ning elamispindade vähene saadavus ajab kogu piirkonna kinnisvara hindasid üles. Ka Tallinna linn on sellel suunal panustanud ja pärast Reidi tee avamist on ühendus südalinnaga muutunud kiiremaks ja mugavamaks,» ütles ta.