Mitmed meie lemmikud toiduained on kliimasoojenemise tõttu ohus ja ilmselt tulevikus on nende tarbimine raskendatud. Inimeste energiast 90 protsenti oleneb 15 taimest, kui üks neist kaob, on tagajärjed kohutavad. Samas on söödavaid taimi maailmas üle 7000.