KAS TEADSID ⟩ Milliseid toite süüa, et saada endale kuldne jume päevitamata

Päevitamine võib anda korra ilusa pruuni jume, aga pikas perspektiivis kahjustab see nahka. Päevitamise tagajärjel vananeb nahk kiiremini ja liigne kiirgus võib tekitada nahavähki.

Selleks, et saavutada pruuni jumet, tasuks süüa nahale kasulikke toite. Toitudes õigesti on võimalik saavutada ilus jume ka ilma päikeseta. See on nahale tunduvalt kasulikum kui päikese käes peesitamine.

Siin on toidud, mida tuleks süüa, kui tahad endale ilusat jumet ja tervet nahka:

Mangod

Lisaks sellele, et mangod on väga maitsvad, sisaldavad need palju C, A ja B-vitamiini. Mangodes leidub ka beetakaroteeni, mis aitab saavutada pruuni jume ilma nahka kahjustamata.



Maguskartul ja porgand

Kõrge beetakaroteeni sisaldusega toidud koos mangoga on veel porgandid ja bataadid. Beetakaroteeni muudab keha hiljem A-vitamiiniks. A-vitamiin aitab kaasa kollageeni ja elastiini tootmisele.



Marjad

Marjades on palju polüfenoole, mis toimivad antioksüdantidena. Neis on veel erinevaid vitamiine ja muid aineid, mis on nahale väga kasulikud.



Kale kapsas ja spinat

Kale ja spinat on ühed parimad karoteenide allikad. Lisaks sellele sisaldavad nad palju C ja K-vitamiini, mis aitavad kaasa naha särava ja noorena hoidmisele.



Tomatid

Tomatid sisaldavad lükopeeni, mis on looduslik antioksüdant. Lükopeen toetab tervist mitmekülgselt, näiteks normaliseerib ta seedetrakti tööd, toetab happe-aluse tasakaalu reguleerimist kehas ja kaitseb vabade radikaalide kahjuliku mõju eest.



Munad

Munas on suures koguses A-vitamiini, türosiini ja biotiini, mis on tähtsad, et nahk oleks pehme ja jumekas.



Türosiin

Türosiin on aminohape, mille abil toodetakse melaniini, mis aitab nahal päevituda. Toidud, kus on palju türosiini on näiteks: vetikad, soja, kõrvitsaseemned, valged oad ja munad.