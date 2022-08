Kliimamuutused pikendavad puukide aktiivsushooaega: kuidas ennast kaitsta?

Paraku ei viita viroloogi sõnul ka üldised trendid Euroopas puukide arvukuse ega nende levikualade vähenemisele. «Kliimamuutused sunnivad puuke tungima uutele aladele, peamiselt põhjaosasse. Laanepuuk on ajalooliselt levinud Eesti lõuna- ja idaosas, kuid teda on viimastel aastatel leitud ka näiteks Järva- ja Raplamaalt. Kuigi see ei tähenda, et laanepuugid on nendes uutes kohtades või nende läheduses end püsivalt sisse seadnud, võib see viidata sellele, et laanepuugid laiendavad oma leviala põhjapoole.»