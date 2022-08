EI MINGIT SÜGAVKÜLMA ⟩ Raha säästev nipp, kuidas sai ja leib püsivad värsked ka pärast säilivusaja lõppu

Kuna elukallidus ätkuvalt hüppeliselt tõuseb ja elektri hind lendab kosmose lähedal, on paljud sunnitud üle vaatama ja ümber hindama oma tarbimisharjumusi. Toit on loomulikult üks paljudest asjadest, mida inflatsioon ja kasvavad kulud mõjutavad, mis tähendab, et paljud pered püüavad toidu raiskamist võimalikult mitmel viisil vältida.

Üks suurimaid toiduraiskamise põhjuseid on see, kui esemeid ei sööda piisavalt kiiresti ära ja need jäävad lihtsalt aeguma. Õnneks on ühel naisel Facebookis käepärast suurepärane raha säästev näpunäide, mis võimaldab saia- ja leivatoodete jääke palju kauem tarbida ilma, et need vanaks läheksid ja kompostris lõpetaksid.