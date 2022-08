Sa ei kujuta ette, millise jäleda eluka Elizabeth II ükskord toidu seest leidis!

Endise teenri väitel on Elizabeth II-l väike märkmik, kuhu ta teeb söögikordade järel märkmeid ning saadab kommentaaridest lähtuvalt kokkadele juhtnööre ja arvustusi.

Kui kuninganna juhtub külalistega einestama, teeb ta märkmeid selle kohta, mida külaline armastab ning millest ta suurt ei hooli. Ka see info jõuab otsapidi kööki, kus see see info talletatakse. Kuninganna märkmed tulevad kasuks järgmine kord, kui külaline taas kuningalossi einestama satub.