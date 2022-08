TEADURID ⟩ 20 olulist nõksu, mida sa ei pruukinud tomatite kasvatamisest veel teada

1. Tomatitaim vajab väetamist. Kuni õitemise alguseni on taimedele olulisem lämmastik, viljade arenemise ja küpsemise ajal vajab tomat enim kaaliumi ja mikroelementidest magneesiumi.

2. Rikkalikuks tomatisaagiks on oluline õhu- ja toitaineterikas kasvusubstraat. Hästi sobivad kompostmuld või kõdusõnnik.

5. Viljakandeperioodil on oluline kaaliumirikas väetis.

6. Jahedal ja vihmasel suvel ning suve lõpus võib tomatitel areneda hahkhallitus (Botrytis cinerea), mis on tomatitel kasvuhoonetes kõige sagedasem haigus.

9. Suur osa Eestis aretatud sortidest on ruugehallitusekindlad.

11. Kasvuhoone peaks olema hästi tuulutatav. Uksed või tuulutusluugid võiks hoida ööpäevaringselt lahti alates öökülmaohu möödumisest. See on kõige tulemuslikum haigusi vähendav võte, sest taimed on kuivad ja haigustekitajate levikuks puudub soodne võimalus.