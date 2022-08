PALAVUS KIMBUTAB? ⟩ Nende lihtsate nippidega hoiad kodu jahedana

See võib tunduda iseenesestmõistetav, kuid sageli ollakse harjunud päeval rulood üles ja kardinad eest tõmbama. Palava ilmaga oleks siiski targem need ette jätta. Ruloofirma 247 Blinds juht Jason Peterkin soovitab arvestada ka ilmakaart, milles aken asub. Lõunapoolsetes tubades on kasu paksematest termilistest materjalidest, mis takistavad kuumadel päiksekiirtel tuppa jõudmist.

Palaval keskpäeval tasub mõistagi hoida aknad suletuna. Parim aeg ruume tuulutada on esimese asjana hommikul ja hilisel pärastlõunal, kui päeva kuumim osa on möödas. Öösel on temperatuur jahedaim, mistõttu on just siis parim aeg aknaid lahti hoida. Nii on ka lihtsam magama jääda.