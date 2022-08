Hommik või õhtu? Taimede kastmisajast sõltub nende elukäik

Kõige parem aeg taimede kastmiseks on hommik – niimoodi aurustub vähem vett ning taimel on hea rahulik vajaminev niiskus endasse imeda. Hommikuti kastetud taimed kipuvad lisaks ka paremini kasvama.

Varahommikul kastes on taimel küllaldaselt aega, et end päikeseliseks ajaks piisavalt veega varustada, kirjutab väljaanne aol.com. Ööseks niiskeks jäävad taimed on seevastu vastuvõtlikumad hallitusele ja haigustele.