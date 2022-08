JURIST ⟩ 4 olulist punkti, mida üürnik suure nõudlusega turul arvestada võiks

Loe kogu üürileping enne allkirjastamist tähelepanelikult läbi. Kui midagi tahab täpsustamist või selgitamist, siis tuleks kartmata küsida.

Veendu oma üürilepingu tüübis, kas see on tähtajaline või tähtajatu ning mis on lepingu lõpetamise tingimused.

Oluline on panna korralikult kirja kõik üürimisega seotud tegevused. See käib nii lepingu enda, üleandmise-vastuvõtmise akti kui ka makseandmete kohta.

Tee kindlaks, mis on lepingusse kirjutatud erinevate maksekohustuste kohta. Esiteks, kas üüri maksmine käib ülekandega või sularahas. Juhul, kui tasumine sularahas, siis peab üürnik iga makse kohta saama üürileandjalt kirjaliku kinnituse. Teiseks, kuidas on korraldatud kommunaalarvete tasumine: otse teenusepakkujale või arve alusel üürileandjale ja mis on maksete tähtajad.

Tee selgeks oma üldisemad õigused: keda tohib veel korteris majutada, kas võib asendada (vanu) mööbliesemeid või kas on lubatud riputada pilte seintele. Kõik seda sorti kokkulepped peavad olema kindlasti kirjalikud ehk taasesitamist võimaldavas vormis.