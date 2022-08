Eestlaste seas populaarne aknatootja tuli lagedale elamu kontseptsiooniga, mis lahendab meie kliimale omased probleemid

Ruumide sisekliima ohud, nagu niiskus ja hallitus, liigne müra, jahedus või päevavalguse puudumine, on Eesti elanike jaoks liiga sagedased probleemid. Tegelikult puutub Eestis vähemalt ühega neist ohtudest kokku rohkem kui iga neljas Eesti elanik.

Kõige sagedasem sisekliimaga seotud probleem on niiskus ja hallitus. Nimelt elab 14 protsenti Eesti inimestest majades, millel on lekkivad katused, niisked seinad, põrandad, vundament või mädanevad aknalengid, põrandad. Selle tulemusena võivad tekkida astma ja hingamisteede probleemid.

Teine laialt levinud probleem on liigne müra. Eesti inimestest tervelt kaheksa protsenti puutuvad kokku naabrite tekitatud või tänavamüraga, mis võib põhjustada terviseprobleeme, sealhulgas seede- ja unehäireid.

Kolmas levinud sisekliima probleem on liiga madal temperatuur. Täpsemalt ei suuda kuus protsenti Eesti inimestest säilitada oma kodus piisavat toatemperatuuri, mis võib omakorda põhjustada südame-veresoonkonna ja hingamisteede haigusi.

Neljas probleem on vähene päevavalgus. Eesti inimestest neli protsenti peavad oma kodu liiga pimedaks, mis võib põhjustada depressiooni ja uneprobleeme.

Selleks, et minimeerida halvast sisekliimast tingitud probleeme, on VELUX koos Taani disainistuudiotega EFFEKT ja MOE välja töötanud «Living Space» kontseptsiooni, mille eesmärk on uurida, kuidas ehitustööstus saaks toetada inimeste ja planeedi tervist skaleeritava, taskukohase ja äriliselt elujõulise ehitusprojekti kaudu.