Teadlased leidsid uskumatu lahenduse seljavalude vastu

Riideid võib pesta, nad on hingavad, venivad ja neid võib kanda mugavalt järjest tükk aega. Seetõttu on vest ideaalne ka rühi kontrollimiseks pikema aja jooksul. Riideese on võimeline mõõtma kandja rühti detailse täpsusega 96,6 protsenti ajast.

Tegijad loodavad, et vest, mis on mugav ja kasulik, aitab õpilastel ja kontoritöötajatel vältida seljavalusid. Nad usuvad, et leiutatud riideese on usaldusväärne lahendus tervishoius, hoidmaks ära halvast rühist tekkinud tervise probleeme.