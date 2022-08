NÄDALA RESTORAN ⟩ Peaaegu sööklatoit peaaegu restoranihinnaga

Romantiline Haapsalu on ütlemata tore paik. Isegi sinna esimest korda sattudes tuleb igal raamatusõbral vähemasti kuidagi veidralt tuttav tunne. See on maailmakuulsa lastekirjaniku Astrid Lindgreni raamatute illustraatori Ilon Wiklandi lapsepõlvelinn. Wikland joonistaski aga tegelikult alati Haapsalu.

Talumehe kõrts on just selliste fantaasiarikaste Wiklandi majade vahel Haapsalu vanalinnas paiknev toitlustusasutus. Koht, mida kiidetakse kui mõnusat maalähedast kõrtsi, kus road kohalikust toorainest ja Eesti identiteet au sees. Imekaunil suveilmal tundus patt sees istuda, sättisime ennast välja terrassile. Kell lähenes neljale, päike praadis, praktiliselt kõik lauad olid hõivatud. Kõrvallauast kostab veider hääl, mis on omalaadne kombinatsioon Beebi-Yoda viiksumisest ja kurja rotveilerit silmanud pesukaru ehmunud urinast. Otsin uudishimulikult selle allikat. Selgub, et einestamise lõpetanud viieliikmelise pere ema kätte jõudis arve. «Me olemegi kallis koht,» teatas ettekandja rõõmsalt. Palju kuuleb soome keelt, väga palju.