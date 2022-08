Mereanniroa tellinud mees leidis sealt midagi väga ootamatut

«Algul arvas mu naine, et tegemist on mingisuguse helmega või on kokk midagi karbi sisse pannud,» ütles Overland WCAU-TV-le. Peagi saadi aru, et tegemist on ehtsa pärliga. «Ma ei teadnudki, et merekarbis võib pärl olla. Arvasin, et need kasvavad ainult austrites,» lisas ta.