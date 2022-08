NÄDALA AED ⟩ Tegus suvelõpp aias

Suurenenud õhuniiskusega periood on soodne uute peenarde ettevalmistamiseks, rajamiseks ja taimede ümberistutamiseks teise kohta. Taimmaterjal on kallis, kuid ­sügise poole saab neid aianduskaupluste soodusmüükidelt soetada tükk maad soodsamalt kui kevadel. Soodsamalt saab läbi ka siis, kui aias on suured püsilillepuhmikud, mida väiksemateks osadeks jagada.