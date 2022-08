Salatist krõbekanani! Loe, mida armastavad Balti elanikud lõunaks tellida

Viimasel ajal kogub Baltikumis üha enam populaarsust võimalus tööandjana oma töötajatele lõunapakkumisi tellida. Eestis on selle populaarsust tõstnud eelkõige võimalus soodustingimustel grupitellimusi teha ning väga lai valikuvõimalus. Nii aitavad tööandjad ka oma töötajate aega kokku hoida ning panustada organisatsioonikultuuri.

Wolt@Worki statistika näitab, et eestlaste, lätlaste ja leedulaste söömisharjumused erinevad üksteisest üsna märkimisväärselt.

Kui Leedus tellivad Wolti ärikliendid valdavalt kanarinda, salatit peekoniga ja lõhekausse, Lätis kanakotlette, kebabe ja munanuudleid, siis Eestis on esikohal juustuburgerid, krõbekana ja pasta carbonara.

Üheks ettevõtteks, kes aktiivselt Wolt@Worki kasutab on Proekspert. Kuna ettevõtte tiimidel on palju autonoomsust, siis juhtub sageli, et tiimide enda algatatud kokkusaamised ja tähistamised saavad toimuma väga lühikese etteteatamisega.