TOIDUKRIITIK ⟩ Franz Malmsten ütleb ausalt, mida ta Kuressaare restoranidest arvab

Tundub, et multitalent Franz Malmsten jõuab kõike. Lisaks näitlemisele, filmi tegemisele ja triatlonile hakkas ta pidama Instagramis eraldi kausta, kus ta hindab restorane. Tegemist on ausate arvustustega ja kuigi praegu on Franz jõudnud ainult Kuressaare restorane hinnata, siis tema sõnul on tal plaanis restoranide hindamisega jätkata.

Restoran tegutseb juba aastast 1974. See on üks Saaremaa populaarseimaid restorane, mis on ehitatud ajaloolisesse jahuveskisse. Söökide osas soovivad nad pakkuda saaremaist elamust ja nad valmistavad ise õlut ja napse.

Hinne: 5,125/10

Saaremaa veskis maitses kõige rohkem hamburger, kuigi hamburger oli pandud paberisse ja seda pidi seal kahvliga välja koukima. Restorani hinde tõmbas alla hamburgeri kõrvale pakutud kartul ja angerjauhhaa, mis oli vähe soolatud. Mõlemad road said hindeks kolme.

Foto: Kuvatõmmis Franz Malmsteni Instagramist

Kohvik-lounge avati aastal 2008. Seal saab nautida rikkaliku kööki, maitsta erinevaid kokteile ja veeta lihtsalt mõnusalt aega.

Hinne: 2/10

Franzu poolt kõige madalamalt hinnatud Kuressaare restoran. Suurt midagi restorani kohta öelda polnudki, kui et kõik oli pettumus. Kiita said ainult bruschetta peal olnud tomat ja saiamääre.

Foto: Kuvatõmmis Franz Malmsteni Instagramist

Tegemist on peresõbraliku restoraniga, mis avati aastal 2015. Restoran pakub kohalike tootjate poolt kasvatatud toorainest roogi ja itaaliapäraseid pitsasid. Menüüs on olemas ka vegan variante.

Hinne: 7/10

Castello restoran sai Kuressaare restoranidest kõige kõrgema hinde. Restoranis hinnati kõrgelt pitsat, eriti just itaalia pitsasid. Eriti ei soovita näitleja aga itaaliapärast lameleiba, mis sai hindeks kahe.

Foto: Kuvatõmmis Franz Malmsteni Instagramist

Good Mood Food on suvekohvikuna tegutsenud aastast 2017. Nad pakuvad taimetoite, gluteenivabu küpsetisi, toorkooke ja muid eriskummalisi toitumisvõimalusi. Nende fookus on tervislikul toitumisel.

Hinne: 6/10

Kõige esimesena hindas Franz just Good Mood Food restorani. Tasub ära märkida, et nende muffin sai hindeks 10/10. Pannkoogid said aga kolm punkti ja apelsinimahl maitses nagu porgandimahl.