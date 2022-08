Tegemist ei ole just kõige kiirema viisiga hakkliha sulatada, kuid on siiski üks lihtsamaid. Tuleb lihtsalt arvestada, et see võtab vähemalt pool päeva. «Meie eelistus, tagamaks toiduohutus, on sulatada hakkliha külmutuskapis,» ütles Partnership for Food Safety Educationi tegevdirektor Britanny Saunier. Madala temperatuuri juures sulades, on kõige väiksem oht, et selles bakterid ja teised mikroorganismid vohama hakkavad.