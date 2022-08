Julge sisekujundusega majas keegi otseselt sees ei ela. Tegemist on üürimajaga, mida peo pidamiseks välja üürida. Kuulduste kohaselt on seda teinud nii mõnigi suur nimi, nagu näiteks Kim Kardashian.

Kinnistu eest küsitakse 10,2 miljonit dollarit ning asub see Hollywoodi mägedes. Magamistube on viis, vannitube kuus, lisaks on siin bassein, ööklubi, kasiino, kino, spaa ja palju muud. Muidugi kuulub kinnistu juurde panoraamvaated Los Angelesile.