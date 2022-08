Turule jõuab Wolt+ ehk Eesti esimene kojuveo Netflix

Wolti Baltikumi tegevjuhi Liis Ristali sõnul on kõige lihtsam Wolt+ teenust selgitada, kui võrrelda seda Netflixiga. «Põhimõtteliselt on see kojuveoteenuse versioon Netflixist. Kasutaja maksab kuus kindla tasu ja saab selle eest tellida ükskõik millisest toidukohast, toidupoest või kauplusest omale meelepärast ja kojuveotasu ta maksma ei pea.»

Wolt+ teenusega on võimalik liituda juba tänasest. «Esimestena Eestis on muidugi meie kasutajad ja kaupmeestest partnerid mingis mõttes testgrupp. Tänasest on teenus saadaval 50 protsenti meie kasutajatest ja nädala lõpuks loodetavasti juba kõigile,» täpsustab Ristal.

Selle aasta algusest on teenust testitud mitmetel turgudel. Esimeste seas olid Poola, Tšehhi ja Gruusia ning samuti on Wolt+ saadaval kõikidel Põhjamaa turgudel ja ka Jaapanis. Ristali sõnul on koroonapandeemia inimeste tarbimisharjumusi palju muutnud ning mugavad lahendused, mis teevad inimeste elu lihtsamaks, on tänapäeval normaalsus. «Ka piirangute kaotamine ei ole inimesi vanade harjumuste juurde tagasi viinud. Seega oleme veendunud, et taoline igakuise tasu süsteem täidab kasutajate järgmisi ootusi, et tellimused 30 minutiga nende ukseni toimetada.»

Mis on Wolt+?

Wolt+ teenusega maksab kasutaja fikseeritud kuutasu ja saab tasuta kojuveo iga tellimuse pealt, mis ta teeb mõnest toidukohast või kauplusest, ning mis on Wolt+ süsteemiga liitunud. Kuutasu maksmisest võib igal ajal loobuda.