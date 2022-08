Mustamäe hiigelarendus on samm lõpule lähemal: peagi lisandub 99 uut kodu

Naabruskonna viiendas etapis, aadressil Aiandi 9, valmivad 6-, 8- ja 4-kordne elamu kokku 99 korteriga. Uued kodud on sissekolimiseks valmis 2023. aasta kevadel, neist 30 kodu ootavad uusi elanikke sisse kolima käesoleva aasta viimasel kuul.

Kolmestes ansamblites loodavad elamud moodustavad ühtse terviku, mille keskmes on majadevaheline puhkeala. Lisaks naabruskonna pargile asub uute kodude kõrval ka mänguväljak väikelastele, kes saavad lõbusalt aega veeta mugavalt kodu juures. Elanikke rõõmustavad majaalused ning kaetud parklad, mis pakuvad autoomanikele lisamugavust ning loovad elanikele turvalise keskkonna.

Uus-Mustamäe, kus esimesed kodud valmisid 2020. aastal ning seitsme aasta jooksul valmib kokku 850 uut korterit, saab olema kaasaegseim terviklik elupiirkond Mustamäel. Elupiirkonnas on ligi 7000-ruutmeetrine park, kus kogu pere leiab ühiseid ajaveetmisvõimalusi. Sealt leiab mänguväljakud, viljapuud, piknikuala, välijõusaali ja unikaalse pumptrack trikiraja.

Bonava Eesti müügi- ja turundusjuhi Lauri Laanoja sõnul on Mustamäe kaasaegseim uusarendus võitnud klientide poolehoiu. «Piirkonda eelistavad koduostjad, kes soovivad elada suuremast linnakärast veidi eemal, kuid kelle jaoks on oluline terviklik elukeskkond ja kiire ühendus südalinnaga. Aiandi 9 kodudes on esindatud kõik Uus-Mustamäele omased kaasaegsed mugavused, kuid samas pakume siin veelgi enam valikuvõimalusi ka nõudlikumale maitsele,» lisas Laanoja.