Briti peaministrikandidaadilt küsiti, mis on ta lemmik McDonald'si roog: vastus ajas valijad marru

Peaministrikandidaat külastas hommikuprogrammi «This Morning», kus saatejuhid küsisid, mida ta McDonald'sist tellib, kui sinna satub. Mees rääkis, et kui ta McDonald'sisse sattub, siis ainult koos oma tütardega. Sunak ütles, et endale võtab ta siis hommikusöögi wrapi.

Vaatajaid ajas aga marru, ning pani nii mõnedki poliitiku üle nalja tegema, tõsiasi, et McDonald's ei paku hommikusöögi wrappi. Viimati tehti seda enne pandeemia algust, kuid ettevõte on öelnud, et ei kavatse seda enam kunagi tagasi menüüsse panna. Seega süüdistati meest internetiavarustes valetamises.