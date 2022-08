OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Köögidisainer Hiie Härm: keskmine eestlane valget kööki enam väga ei taha

Hiie on kööke disaininud aastast 2014 ning on väga nõutud köögikujundajaks saanud. Saates räägib Hiie oma töö eripäradest, sellest, mis ühes köögis olema peab, milline tema köök välja näeb ja palju muud.

Meie Triin, kes on kogunud aastaid hoogu, et oma köögis remonti teha, saab lausa tasuta konsultatsiooni. Saate lõpuks on ta veendunud, et tal on valge köögi asemel vaja hoopis linnu- ja taimemotiividega vürtsitatud kodu südant, mida troonib kuldne kraanikauss.