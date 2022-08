ETTEVAATUST ⟩ Muruniidukid ja trimmerid viivad pahaaimamatu omaniku taskust tuhandeid eurosid

«Need juhtumid tuletavad meelde, et niitmisel või trimmerdamisel tuleb olla ettevaatlik ning kontrollida, et töö on ümbrusele ohutu. Niitmisel tuleb kasutada ettenähtud kaitseseadmeid ning vaadata, et väljavise ei toimuks inimeste, hoonete või sõidukite poole. Teatud kohtades on parem niita madalamatel pööretel ning kasutada kõrgemat niitmiskõrgust, sest nii on väiksem tõenäosus, et rohus peituv kivi tõuseb lendu,» ütles PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk.