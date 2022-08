OMANIKE KESKLIIT ⟩ Uus ehitisregister naeruvääristab e-riiki

«E-ehitisregistri kaudu toimub eelkõige ehitus- ja kasutuslubade taotlemine ja väljastamine. Uut ehitisregistrit on ettevalmistatud mitu aastat, kuna eelmine kasutusversioon oli tavakasutaja suhtes väga ebasõbralik. Puukuuri ehitisteatise esitamine võttis minult kolm päeva,» sõnas Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna.

Inimene jäi hätta eelkõige ruumiandmete edastamise ning projekti nimetuse sisestamisega jne. Kui riik tahab, et kodaniku ja riigi suhtlus oleks elektrooniline, siis ei saa neid suhtluskanaleid nii üles ehitada, et tavaomanik ja tarbija peab andmete sisestamiseks palkama eraldi eriteadmistega inimese.

Kahjuks on lootused uue ehitisregistri suhtes osutunud alusetuteks. Vana kaevu ei tohiks enne sülitada, kui uus valmis ja toimib. Hetkel saime vana asemel uue ja hullema. Ennast e-tiigrina reklaamiv riik ei saa IT arendusi sel moel juhtida, kus uue süsteemi lansseerimine tekitab kaose. Oleme sarnast olukorda näinud ka varem meditsiinivaldkonna infosüsteemide juurutamisel.

IT probleemid on muudetud seaduse rakendajate poolt isegi seadusest tähtsamaks. Pärna sõnul on õigusriigi põhimõttega absoluutses vastuolus ja põhiseaduse vastane, kui seaduse mittetäitmist (lubade väljastamise tähtaegade mittejärgimist) põhjendatakse kuid infosüsteemi mittetoimimisega. Omavalitsused ehitusvaldkonna vastutajatena veeretavad palli riigi kapsaaeda. Õnneks kehtib meil riigivastutuse seadus, mis sunnib riiki hüvitama oma tegematusest põhjustatud varalised kahjud. Miks maksumaksja peab kinni maksa kellegi saamatuse ja läbimõtlematuse?