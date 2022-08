IKEA toiduüksuse juht vastab: kas kuulsaid lihapalle saab peagi kulleriga koju tellida?

IKEA Eesti toiduüksuse juhi Piret Rajasalu sõnul pakuksid nad oma toite väga hea meelega toidukulleri teenust pakkuvatel platvormidel. Probleemiks on viimaste teeninduspiirkond, mis IKEA-ni veel ei ulatu. Siiski avaldas Rajasalu lootust, et koos kaupluse ümber käivate uusarendustega, hakkab see üks päev ka nendeni ulatuma.

Rääkides menüüst lähemalt tõdes Rajasalu, et kuigi tal lubatakse paarikümne protsendi ulatuses seda kohaliku turu jaoks kohendada, jäädi praegu võrdlemisi truuks IKEA standardmenüüle. «Kuna eestlased ja rootslased söövad enam-vähem samu asju, ei hakanud me menüüd hetkel väga muutma. Kuid talvel ei pääse me ilmselt sealihast ja hapukapsast,» ütles ta ning lisas, et üheks ajendiks on ka soov pakkuda võimalikult ehe IKEA kogemus.