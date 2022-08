SUUR GALERII ⟩ Vaata, milline peagi uksed avav IKEA kauplus välja näeb

Poekülastaja teekond algab teisel korrusel paiknevast näidistesaalist. Seal ootab ostlejaid enam kui 50 täielikult sisustatud näidistuba ja -kodu. Klientidel on võimalik eri tooteid koduses keskkonnas näha ja proovida ning seeläbi leida just enda koju sobiv sisustuslahendus. «Näidistoad ja -kodud peegeldavad kohalike elanike vajadusi ja unistusi ning illustreerivad meie teadmisi kohaliku turu eripäradest. Enne poe rajamist viisime läbi kodukülastusi ja küsitlusi, et mõista, milline on Eesti elanike kodune elu ning sellega seotud väljakutsed ja vajadused. Saadud teadmiste põhjal pakume neile sisustuslahendusi, et muuta kodud veelgi mõnusamaks,» ütles Strickland.

Külastajad saavad mööblit ja aksessuaare soetada samal päeval või planeerida kodusisustuslahendusi vastavalt oma vajadustele. «IKEA poes pakume võimalust ise planeerida, kuid samuti saab siin kodusisustusalast nõu IKEA spetsialistidelt, kes aitavad köögi-, garderoobi- ja hoiulahenduste planeerimise ning teiste küsimustega. Klientidel on võimalik tellida nii tervet kodu hõlmavaid kui ühe ruumi põhiseid sisekujundusprojekte. Kui 70 protsenti sisustusest ja tarvikutest soetatakse IKEA-st, on kujundusteenus tasuta,» sõnas Strickland. Kõik kodusisustuslahendused, sealhulgas köögid, garderoobid, väiksemad kodusisustustooted ja aksessuaarid, on klientidele saadaval samal päeval kaasa ostmiseks.