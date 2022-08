OMANIKE KESKLIIT ⟩ Tarbijad tuleks vabastada liigkasuvõtlikust taastuvenergiatasust

Eesti Omanike Keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul on kuningas alasti, aga riik teeb näo nagu kõik oleks selles osas hästi. Tänaste elektrihindade juures raporteerivad energiatootjad käivete ja kasumite mitmekordset kasvust, elektrihinnad on ulmelised, turul on samas erakordne huvi investeerida taastuvenergiasse, kuna hindade endisele tasemele tagasilangemist ei prognoosi keegi.