Mis asjad on pastakrõpsud? Siin on TikToki 10 kõige populaarsemat retsepti

Ilmselt on nüüdseks juba kõik kuulnud populaarsest rakendusest TikTok. Platvormile on kolinud nii noored kui vanad. Seal jagatavad lühivideod kuuluvad pea kõikidesse eluvaldkondadesse. Küll on uuritud TikTokis mõrvajuhtumeid, jagatakse tantsuvideoid, lauldakse, tehakse nalja ning jagatakse nippe.