PORTAAL ⟩ Suurenenud pakkumiste arv paneb kiires tempos kerkinud Tallinna elamuhindadele päitsed pähe

Pilt on illustratiivne.

Juulis 2022 pakuti Tallinnas portaali KV.EE vahendusel müüa 532 maja. Aastataguse ajaga võrreldes on majade müügipakkumiste arv suurenenud 20 protsenti. Tallinna majade müügipakkumiste keskmine hind oli 2202 eurot ruutmeetri kohta. See on eelmise aasta hinnatasemest (1800 eurot ruutmeetri kohta) 22 protsenti rohkem.