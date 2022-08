RETSEPT ⟩ Krõbedad suvikõrvitsapallid maitsevad kui memme tehtud pontšikud

«Sisuliselt on siin tegemist soolaste pontšikutega. Kindlasti ei saa väita, et need üleliia tervislikud oleksid, sest õli sees küpsetatud asjad lihtsalt ei saagi seda olla, aga kui friteeritud toit iga päev menüüsse ei kuulu, siis katki sellest küll keegi ei lähe, ütleb Kadri ja lisab, et nagu iga praetud toiduga, on ka krõbedad suvikõrvitsapallid kõige hõrgumad ja suupärasemad kohe pärast küpsetamist.