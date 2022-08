Barista jagab 4 lihtsat nõuannet parima hommikukohvi valmistamiseks

Jälgi, et su kohvimasin oleks puhas

Määrdunud kohvimasina kasutamine põhjustab halbade bakterite kogunemist ning sellega kaasnev kehv maitse on enamasti tuntav ka kohvikruusis. Seetõttu soovitan lisaks paari või kolme nädala tagustele sügavpuhastusele, mida kindlasti teha tuleks, kohvimasinat minimaalselt puhastada ka igapäevaselt.

Liiga kuum vesi ja kohvi ei käi kokku

Enamik kohviarmastajaid valmistab endale kohvi presskannus ning seetõttu on vaja selleks eelnevalt soojendada vett. Paraku on tavapärane, et kohvile kallatud vesi võib olla liiga kuum ning rikkuda seetõttu selle erilise maitse. Soovitame peale igat veekeetmist näiteks minuti oodata ja alles siis see presskannu valada. Soovitatav veetemperatuur võiks olla 90-92 kraadi juures ning sama soovitus kehtib kindlasti ka chemex kannu puhul.

Õige doseerimine

Tihti muudab kohvimaitset selle üledoseerimine. Näiteks on sagedane, et filtermasinasse pannakse kohvi pea poole rohkem, kui seda tegelikult vaja läheks. See võib aga maitse liiga mõruks muuta ja mõjub negatiivselt ka rahakotile. Soovitan näiteks tavapärase 1,8-liitrise filterkannu puhul arvestada kohvi 70-80 grammi.

Avatus erinevatele maitsetele