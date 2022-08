Loe, mis nime hakkab kandma Haapsalu uus linnaosa

Lisaks õhulise arhitektuuriga madalatele kortermajadele on piirkonda kavandatud sadamakaid, ujumiskoht, rekreatsioonialad ja tulevikus ka elegantne SPA-hotell. Kogu poolsaare arenduse nimeks saab Marienholm . Tegemist on ajaloolise nimega, mis ehtis poolsaart ka selle esimese õitsengu alguses 1884. aastal.

Haapsalu mastaapse arenduse taga seisavad Scandium Kinnisvara ja Everaus Kinnisvara koos WhatIf Agentuuri ja 3+1 Arhitektidega. Poolsaarel on olnud suursugune ajalugu. 19. saj lõpul ja 20. saj algusaastatel oli siin asunud sadam maabumispaigaks paljudele kõrgetele külalistele, kes Haapsallu suvekuudeks suvitama saabusid.

Piirkonda tunti siis Marienholmina. Hiljem nimetati see ümber Krimmi holmiks ja seda nime kannab ta ametlikult tänini. Alates neljakümnendatest aastatest asus poolsaarel kalatööstus, mis 2000. aastate keskel oma uksed ja nii ka väravad kogu poolsaarele avalikkuse ees sulges.

«Marienholmi arendus on märkimisväärselt suur projekt nii Haapsalu, kuid ka kogu Eesti mõttes. Suletud ala avamine ja kogu poolsaare terviklikult ühtse visiooniga väljaarendamine on privileeg, millesse suhtume väga tõsiselt. Seetõttu käib kõva töö, et tulevastele elanikele pakkuda kaunist mereäärset arhitektuuri koos aastaringsete mugavustega. Korterites, mis hakkavad paiknema vaid 20-30 meetrit merest, saavad olema suured klaasitud rõdud, avarad merevaadetega nurgaaknad ning läbi kahe korruse sirutuvad elutoad,» rääkis Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.