Valmistoidud ja poolfabrikaadid on tihti krõbedama hinnaga kui osta vähetöödeldud toiduaineid. Pakk ube, herneid või kaerahelbeid on kõvasti soodsamad kui kastmega purgioad, purgis müüdav hernesupp või maitsestatud kiirkaerahelbe pakike. Muidugi tähendab see seda, et tuleb toidu valmistamisega natukene rohkem vaeva näha, kuid sääst on arvestatav ning toidud tervislikumad, kuna saad ise kontrollida, mis täpselt valmiva roa sisse läheb.