GALERII ⟩ Kloun, minister, kiirabi ja teised! Vaata, kes kõik IKEA avamisele kohale tulid!

Kaks minutit enne poe ametlikku avamist, toimus pidulik lindilõikamine. «Kas kõik on valmis? Kas kliendid on selleks valmis? Kas töötajad on valmis? Kas külalised on valmis?» hõikas välja programmijuht Liina Randpere. Lint lõigati rõõmsalt läbi ning kauplus avati kõigile külalistele täpselt kell 10 hommikul. Kõiki huvilisi oli tervitamas sõbralikud IKEA töötajad.