Üks tavaline võileiva koostisosa, mida kuninganna mitte mingil juhul ei söönud

Jah! Kuninganna ei söönud kordagi oma elu jooksul saia koorikut. Kuninganna endine kokk Owen Hodgson ütles The Telegraphile, et kui ta kuninglikus köögis tööga alustas ning jättis saiaviiludelt ääred lõikamata, sai ta teistelt kokkadelt korralikult pahandada. Veel räägib ta, et kuninganna lemmik võileivakate oli tuunikala ja majoneesi salat, koos kurgiviilude ja natukese pipraga. Tegemist on tõepoolest võrdlemisi lihtrahvaliku võileivaga.