Põltsamaa mahlapakendite korgid enam plehku ei pane

Uued kinnituvad korgid on toodetud Tetra Paki Prantsusmaa ja Hispaania tehastes. Korkide valmistamiseks kasutatakse taimepõhist ehk suhkruroost plasti, samast materjalist korke on Põltsamaal kasutatud juba kuus aastat. Ka Tetra Pak 1L kartongpakendites kasutatakse just taimepõhist plasti ning seetõttu on selle pakendi süsihappegaasi jalajälg varasemate pakenditega võrreldes 21 protsendi võrra väiksem.